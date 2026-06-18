Інтерфакс-Україна
Події
21:00 18.06.2026

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

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УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

Український Червоний Хрест (УЧХ)  передав сучасне обладнання  добровільним пожежним командам Київської області.

" Український Червоний Хрест   продовжує підтримувати розвиток місцевих систем реагування та посилювати спроможність громад діяти в надзвичайних ситуаціях.

60 комплектів сучасного обладнання передано добровільним пожежним командам із 22 громад Київської області", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці

 До складу комплектів обладнання  входять бойовий одяг, каски, пожежні рукави, стволи, мотопомпи, щити та інше оснащення, необхідне для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. 

Передача обладнання відбулася за підтримки уряду США.

"Сьогодні добровільні пожежні команди є важливою частиною системи реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Адже кожна хвилина має значення, а відстань до професійних підрозділів може бути значною", - зазначили в УЧХ.

 

 

Теги: #допомога #тчху #київщина #учх

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