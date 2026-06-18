Зеленський обговорив з прем'єром Греції підтримку України, ППО та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, під час якої сторони обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру, подальшу підтримку України та її європейську інтеграцію.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський поінформував Міцотакіса про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні. Також глава держави розповів "про результати зустрічей на саміті Групи семи, домовленості в різних сферах і дипломатичні зусилля для наближення миру".

Окрему увагу співрозмовники приділили євроінтеграції України. Президент наголосив, що після відкриття першого переговорного кластера пріоритетом для України є якнайшвидше відкриття решти п'яти кластерів.

Зеленський подякував Греції за надану військову допомогу та внесок у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає фінансування союзниками постачання Україні озброєння американського виробництва.

За словами президента, одним із ключових завдань залишається посилення української протиповітряної оборони, насамперед розширення антибалістичних спроможностей.

Як повідомлялося, програма PURL була започаткована США та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням за рахунок фінансування союзниками закупівель американської зброї.