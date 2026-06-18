Інтерфакс-Україна
Події
20:58 18.06.2026

Зеленський обговорив з прем'єром Греції підтримку України, ППО та євроінтеграцію

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, під час якої сторони обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру, подальшу підтримку України та її європейську інтеграцію.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський поінформував Міцотакіса про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні. Також глава держави розповів "про результати зустрічей на саміті Групи семи, домовленості в різних сферах і дипломатичні зусилля для наближення миру".

Окрему увагу співрозмовники приділили євроінтеграції України. Президент наголосив, що після відкриття першого переговорного кластера пріоритетом для України є якнайшвидше відкриття решти п'яти кластерів.

Зеленський подякував Греції за надану військову допомогу та внесок у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає фінансування союзниками постачання Україні озброєння американського виробництва.

За словами президента, одним із ключових завдань залишається посилення української протиповітряної оборони, насамперед розширення антибалістичних спроможностей.

Як повідомлялося, програма PURL була започаткована США та НАТО для забезпечення України критично важливим озброєнням за рахунок фінансування союзниками закупівель американської зброї.

 

Теги: #лідери #зустріч #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 18.06.2026
Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

Рютте про зустріч із Зеленським: Ми обговорили всі питання щодо підтримки України

20:37 17.06.2026
Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами

Зеленський і Моді обговорили співпрацю між країнами

20:24 16.06.2026
Зеленський і Стармер обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли під час зустрічі G7 – Україна

Зеленський і Стармер обговорили реалізацію домовленостей, яких досягли під час зустрічі G7 – Україна

13:49 16.06.2026
Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

Трамп назвав "хорошою" зустріч з Зеленським на полях G7 і планує провести ще одну

01:12 16.06.2026
Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії посилення ППО, санкції та енергетичну підтримку

Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії посилення ППО, санкції та енергетичну підтримку

16:05 15.06.2026
Україна запропонувала зустріч з керівництвом РФ на полях G7, російська сторона не надала чіткої відповіді – Зеленський

Україна запропонувала зустріч з керівництвом РФ на полях G7, російська сторона не надала чіткої відповіді – Зеленський

16:24 10.06.2026
МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

МЗС: сподіваємося, що зустріч Зеленського та Мадяра відбудеться найближчим часом, маємо позитивні сигнал

15:19 10.06.2026
МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

МЗС про можливу зустріч Зеленського і Трампа на G7: графіки лідерів узгоджуються, але ми завжди "за"

13:51 10.06.2026
У Греції відкриють виставку українського фотографа Пашковського "Втрачене дитинство"

У Греції відкриють виставку українського фотографа Пашковського "Втрачене дитинство"

01:59 08.06.2026
Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

Зеленський проінформував Стармера про потреби України в ППО та координацію перед міжнародними самітами

ВАЖЛИВЕ

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

ОСТАННЄ

Трамп закликав до повного припинення вогню на "всіх фронтах" на Близькому Сході

Федоров показав Пісторіусу "московський ранок"

США скасували обмеження на судноплавство до іранських портів – Центком

Київ вітає рішення ООН четвертий рік поспіль включити РФ до списку злісних порушників за вбивства і каліцтва дітей

МЗС представило оновлені стратегічні документи на напрямах публічної дипломатії та стратегічних комунікацій

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

Норвегія виділила $190 млн на боєприпаси збільшеної дальності та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16 – М.Федоров

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

У Херсонський і Сумських областях від ворожих ударів загинули дві людини

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА