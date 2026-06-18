Норвегія виділила $190 млн на боєприпаси збільшеної дальності та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16 – М.Федоров

Норвегія виділила $190 млн на боєприпаси збільшеної дальності та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з норвезьким візаві Торе О. Сандвіком.

"Провів зустріч із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком з метою просування надзвичайно важливої військової допомоги. Норвегія виділила 190 млн доларів на боєприпаси збільшеної дальності відповідно до запитів з передової та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16. ", – написав він у соціальній мережі Х у четвер та висловив глибоку вдячність за "цю життєво важливу підтримку".

За словами Федорова, на зустрічі також розробили взаємовигідну угоду щодо безпілотників для промислової співпраці, обговорили фінансування пріоритетних безпілотних літальних апаратів та розглянули спільний європейський протиракетний проєкт. "Підкреслили важливість збільшення внесків у програму JUMPSTART для ракет Patriot", – додав Федоров.

JUMPSTART— це міжнародна програма та фінансовий механізм для термінової закупівлі керованих ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Програма спрямована на подолання дефіциту критично важливих боєприпасів для української системи протиповітряної оборони.

Засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося 18 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія). За підсумками червневого засідання Контактної групи з питань оборони України партнери анонсували нові пакети допомоги на загальну суму близько $4 млрд. Головні зусилля союзників сфокусовані на розвитку антибалістичної програми, далекобійній зброї та виробництві дронів до початку зими.