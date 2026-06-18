Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Заступник командира 1-го Окремого центру безпілотних систем СБС Роман Парханов пояснив, як удар по Московському нафтопереробному заводу – "паливному серцю всього столичного регіону" – змінює формат російського тилу.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у 1-му Окремому центрі безпілотних систем СБС наголосили, що "донедавна російська столиця існувала в паралельній реальності", проте ураження Московського НПЗ кардинально змінило ситуацію.

"Поки регіони рф відчували на собі всі наслідки бойових дій, москва залишалася недоторканною вітриною. Проте ураження московського НПЗ остаточно перегорнули цю сторінку історії. Попри заяви мера Сергія Собяніна про "успішну роботу ППО", приховувати безповоротність війни на російській території більше не вдається", – зазначив Парханов.

Він пояснив, що Московський НПЗ – це не просто одне з багатьох підприємств, а це "паливне серце всього столичного регіону".

"Завод забезпечував близько 35% потреб Москви у паливі, а за деякими позиціями покривав до половини всього обсягу бензину та дизеля, який споживає це гігантське місто. Коли атака відбувається всього за 15 кілометрів від Кремля, це миттєво руйнує два ключові міфи: про столичну систему ППО та перетворює війну з екрана телевізора на реальну загрозу", – заявив заступник командира.

За його словами, удар по заводу спровокував гостру паливну дилему, яка загрожує внутрішній стабільності РФ.

"Криза з пальним уже давно є нормою для російських провінцій та окупованих територій. Тепер проблема вибухнула в самому центрі ухвалення рішень", – зазначив він.

Як наголосили у 1-му Окремому центрі безпілотних систем СБС, у "Кремля тепер є лише два сценарії дій, і обидва ведуть до внутрішньої кризи".

"Варіант перший: Забрати пальне та дизель з інших регіонів рф, щоб штучно залити москвичів бензином і зберегти ілюзію "ситого миру". Це поглибить кризу по всій росії, але врятує спокій у столиці. Варіант другий: запровадити талони на пальне в самій москві, показавши, що за імперську велич треба платити всім", – вважає Парханов.

На думку заступника командира, найімовірніше, влада РФ піде шляхом визнання дефіциту і запровадження лімітів на пальне в самій Москві.

"Але головний ефект від ударів по Московському НПЗ ‒ не лише економічний, а й психологічний. Руйнується головний соціальний договір між Кремлем та суспільством, який звучав так: "влада воює ‒ столиця відпочиває". Сьогодні цей договір було офіційно порушено. Усвідомлення того, що безпечних зон у країні більше немає, а столичний статус більше не захищає від прильотів, запускає паралізуючий ефект. Поняття "безпечна москва" офіційно залишилося в минулому. Нова реальність столиці держави-агресора ‒ це життя під знаком війни, яка встановлює там свої довгострокові правила", – заявив Парханов.

Як повідомлялося, у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження Московського НПЗ, а також інших військових і логістичних об'єктів противника. За даними Генштабу, на території заводу зафіксовано щонайменше п'ять осередків займання.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив, що підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, 9-го батальйону Кайрос 414-ї окремої бригади Птахи Мадяра, 413-го окремого підрозділу СБС Рейд та 412-ї окремої бригади СБС Немезис спільно із Силами спеціальних операцій, СБУ та ГУР утретє за останні 30 діб завдали масованого удару по Московському нафтопереробному заводу.