У Херсонський і Сумських областях від ворожих ударів загинули дві людини

Росіяни обірвали життя 67-річного жителя Херсона і 78-річної мешканки Дубов'язівської громади Сумської області.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, "поблизу одного із будинків у Дніпровському районі міста виявили тіло 67-річного чоловіка, який дістав смертельні поранення через дронову атаку".

Начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у свою чергу повідомив, що ворог спрямував удар по домогосподарству у Дубов'язівській громаді.

"На жаль, внаслідок важкого поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі", – написав він у Телеграмі в четвер.

За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом, йдеться у дописі.