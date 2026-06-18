Інтерфакс-Україна
Події
20:14 18.06.2026

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

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Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці
Фото: Даніяр Сарсенов

Україна бачить "вікно можливостей" в найближчі місяці і працює над тим, щоб створити нові "вікна можливостей", аби змусити РФ до справедливого миру, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла під гаслом "вікно можливостей". І поки ми бачимо це "вікно можливостей" в найближчі місяці. Ми працюємо над тим, щоб створити нові "вікна можливостей", для того, щоб змусити ворога до справедливого миру", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у четвер.

Міністр наголосив, що тому анонсовані вже кошти треба максимально швидко виділяти на потреби України. За словами Федорова, за результатами вже третього за його участю "Рамштайну" "відчувається послідовність", адже партнери прийняли представлену ним візію і підтримують її реалізацію.

"Всі бачать прогрес, який відбувається на полі бою, в небі, на території РФ. Тому всі розуміють, що якщо ми продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це "вікно можливостей" – то потрібно нам повірити і зробити все можливе, щоб ми скористалися цим", – пояснив він.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовували на 35-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.

Теги: #міноборони #строк #переговори

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