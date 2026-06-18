Інтерфакс-Україна
Події
20:08 18.06.2026

Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"

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Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"
Фото: https://t.me/zedigital/

На засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") союзники оголосили про нові пакети допомоги, що зокрема включають підтримку артилерію великої дальності та крилаті ракети, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію великої дальності – дальню артилерію, 30 плюс кілометрів", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у четвер.

За словами Федорова, підсумки зустрічі ще підбиваються, але "вже бачимо, що це буде приблизно півмільярда доларів" допомоги Україні.

"І сьогодні також були анонси щодо підтримки українських дронів і українських ракет. Тільки Нідерланди оголосили сьогодні допомогу на ракети, крилаті ракети, на близько 700 крилатих ракет. Ми всі підсумки будемо розуміти через кілька годин, тому що сьогодні дійсно була велика кількість різних оголошень, та ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів", – зазначив міністр.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня.

Теги: #рамштайн #підсумки

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