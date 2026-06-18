М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше

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Події, які сьогодні відбулися в Москві, свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає все сильніше, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні взагалі символічний день. Події, які відбуваються сьогодні в Москві, – вони точно про те, що Україна рухається правильним шляхом і Україна стає все більш сильнішою", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у четвер.

За словами Федорова, сьогоднішня зустріч "Рамштайн" пройшла під гаслом "вікно можливостей".

"Тобто за останні місяці ми зробили свою домашню роботу. Ми досягли результату у багатьох доменах війни. І сьогодні багато хто з партнерів говорив про те, що вони бачать це "вікно можливостей". І вони готові продовжувати допомагати Україні", – заявив міністр.

Як повідомлялось, у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження Московського НПЗ, а також інших військових і логістичних об'єктів противника. За даними Генштабу, на території заводу зафіксовано щонайменше п'ять осередків займання.

Це вже друге за тиждень підтверджене ураження Московського НПЗ українськими силами. Раніше Сили оборони повідомляли про удар по цьому об'єкту 16 червня.