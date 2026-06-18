Інтерфакс-Україна
Події
19:56 18.06.2026

М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше

1 хв читати
М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше
Фото: https://t.me/zedigital/

Події, які сьогодні відбулися в Москві, свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає все сильніше, заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Сьогодні взагалі символічний день. Події, які відбуваються сьогодні в Москві, – вони точно про те, що Україна рухається правильним шляхом і Україна стає все більш сильнішою", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у четвер.

За словами Федорова, сьогоднішня зустріч "Рамштайн" пройшла під гаслом "вікно можливостей".

"Тобто за останні місяці ми зробили свою домашню роботу. Ми досягли результату у багатьох доменах війни. І сьогодні багато хто з партнерів говорив про те, що вони бачать це "вікно можливостей". І вони готові продовжувати допомагати Україні", – заявив міністр.

Як повідомлялось, у ніч на 18 червня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці об'єктів на території РФ, зокрема по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження Московського НПЗ, а також інших військових і логістичних об'єктів противника. За даними Генштабу, на території заводу зафіксовано щонайменше п'ять осередків займання.

Це вже друге за тиждень підтверджене ураження Московського НПЗ українськими силами. Раніше Сили оборони повідомляли про удар по цьому об'єкту 16 червня.

Теги: #міноборони #москва #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 18.06.2026
Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

20:14 18.06.2026
Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

18:06 18.06.2026
ССО уразили нафтобазу та базу ПММ в Ростовській області РФ

ССО уразили нафтобазу та базу ПММ в Ростовській області РФ

10:47 18.06.2026
Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, "що відбувається": Запитайте Путіна

Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, "що відбувається": Запитайте Путіна

10:11 18.06.2026
Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

08:54 18.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1715 ворожих цілей

08:27 18.06.2026
ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

ППО України збила 216 зі 239 БпЛА, зафіксовано влучання двох балістичних ракет а також 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

23:35 17.06.2026
Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

Міноборони та Львівський ТЦК заперечили причетність керівництва до затримання Лавриненка

17:52 17.06.2026
Близько 60 млрд грн вдалося знайти для запуску першого етапу армійської реформи цього року – Федоров

Близько 60 млрд грн вдалося знайти для запуску першого етапу армійської реформи цього року – Федоров

16:37 17.06.2026
Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

Міноборони: Будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, їхні функції мають бути перерозподілені

ВАЖЛИВЕ

Поняття "безпечна Москва" офіційно залишилося в минулому – 1-й Окремий центр безпілотних систем СБС розповів про наслідки ударів по Московському НПЗ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

ОСТАННЄ

Норвегія виділила $190 млн на боєприпаси збільшеної дальності та фінансуватиме технічне обслуговування парку літаків F-16 – М.Федоров

У Херсонський і Сумських областях від ворожих ударів загинули дві людини

Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"

Викрито корупційну схему топпосадовців облавтодору, про підозри повідомлено сімом особам – генпрокурор

Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

Російські обстріли забрали життя двох людей на Дніпропетровщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА