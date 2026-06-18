Інтерфакс-Україна
Події
19:44 18.06.2026

Викрито корупційну схему топпосадовців облавтодору, про підозри повідомлено сімом особам – генпрокурор

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Викрито корупційну схему топпосадовців облавтодору, про підозри повідомлено сімом особам – генпрокурор

Правоохоронці викрили трьох топпосадовців ДП "Київське обласне дорожнє управління" (входить до структури АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", що здавали в оренду державне майно за заниженою вартістю або взагалі без офіційного договору, загалом у цій справі повідомлено про підозри сімом особам, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Посадовці ДП "Київське обласне дорожнє управління", що входить до структури АТ "ДАК "Автомобільні дороги України"", а саме – керівник установи, його заступник та комерційний директор діяли в організованій злочинній групі", – написав він у Телеграмі у четвер.

Як з'ясувало розслідування, організацією оборудки займався керуючий санацією дочірнього підприємства, яке перебуває у стані санації у справі про банкрутство. До незаконної діяльності він залучив свого заступника та комерційного директора ДП.

За словами Кравченка, чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об'єкти приватним бізнесменам за заниженою вартістю або взагалі без укладення договорів та офіційної оплати. Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою.

За даними Служби безпеки України, у такий спосіб посадовці тільки з чотирьох клієнтів щомісяця одержували понад 100 тис. грн готівкою.

"Задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів. Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву", – повідомив генпрокурор.

За його словами, черговий транш у сумі майже 60 тис. грн. посадовці отримали 17 червня. Після чого їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

"Під час затримання один з фігурантів намагався позбутися речових доказів і викинув частину хабаря у вікно робочого кабінету", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн, а також мобільні телефони, ноутбуки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи учасників схеми.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом представникам суб'єктів господарювання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

 

Теги: #київоблавтодор #підозри

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