Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

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Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

"Глава держави поінформував про російські обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких постраждала Києво-Печерська лавра. Володимир Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії, та розповів про дипломатичну роботу з партнерами й необхідність посилення ролі Європи в переговорному процесі", – повідомила пресслужба президента України.

Президент також поінформував Його Величність про ситуацію на фронті.

Окремо обговорили підтримку європейської інтеграції України та двосторонню оборонну співпрацю.