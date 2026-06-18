19:39 18.06.2026
Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа
Фото: https://www.president.gov.ua/
Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.
"Глава держави поінформував про російські обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких постраждала Києво-Печерська лавра. Володимир Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії, та розповів про дипломатичну роботу з партнерами й необхідність посилення ролі Європи в переговорному процесі", – повідомила пресслужба президента України.
Президент також поінформував Його Величність про ситуацію на фронті.
Окремо обговорили підтримку європейської інтеграції України та двосторонню оборонну співпрацю.