Інтерфакс-Україна
Події
19:30 18.06.2026

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

1 хв читати
Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус
Фото: Даніяр Сарсенов

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками "Рамштайну" анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів.

"Німеччина й надалі адаптуватиме свою підтримку до потреб України. Наша увага, як і раніше, зосереджена на протиповітряній обороні. Ми поставили Україні ще одну систему IRIS-T. Зовсім недавно ми також прискорили поставку ракет IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Крім того, ми поставимо тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у четвер.

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина виділить 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет PAC-3 в рамках програми "Jumpstart".

"Це означає, що ми спільно фінансуватимемо першу партію поставок", – зазначив він.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #німеччина #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 18.06.2026
Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

12:40 18.06.2026
Зеленський анонсував перемовини з Німеччиною для початку роботи над антибалістичною системою в Європі

Зеленський анонсував перемовини з Німеччиною для початку роботи над антибалістичною системою в Європі

16:08 17.06.2026
G7 та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії "за ліцензією" в Україні – ЗМІ

G7 та США вироблятимуть ракети далекого радіусу дії "за ліцензією" в Україні – ЗМІ

09:41 17.06.2026
Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

Німеччина готова брати участь у гарантуванні безпеки Ормузької протоки – Мерц

09:24 15.06.2026
У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

02:04 15.06.2026
Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

02:01 15.06.2026
Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

08:30 13.06.2026
Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому

Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому

08:57 12.06.2026
Німецька оборонна компанія веде переговори з українською Fire Point про можливе спільне виробництво ракети Flamingo

Німецька оборонна компанія веде переговори з українською Fire Point про можливе спільне виробництво ракети Flamingo

11:18 11.06.2026
Виробник Patriot заявив, що не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

Виробник Patriot заявив, що не може гарантувати вчасні поставки ракет для союзників

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

Заступник глави Пентагону: Важливо, щоб союзники НАТО збільшували підтримку України через ініціативу PURL

ОСТАННЄ

Міністр оборони України: Ми бачимо "вікно можливостей" в найближчі місяці

Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети і підтримку дронів– Федоров за підсумками "Рамштайну"

М.Федоров: Події в Москві сьогодні свідчать про те, що Україна рухається правильним шляхом і стає сильніше

Викрито корупційну схему топпосадовців облавтодору, про підозри повідомлено сімом особам – генпрокурор

Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

Російські обстріли забрали життя двох людей на Дніпропетровщині – ОВА

Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

Київ збільшує допомогу військовим ще на 2 млрд грн – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА