Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками "Рамштайну" анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів.

"Німеччина й надалі адаптуватиме свою підтримку до потреб України. Наша увага, як і раніше, зосереджена на протиповітряній обороні. Ми поставили Україні ще одну систему IRIS-T. Зовсім недавно ми також прискорили поставку ракет IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Крім того, ми поставимо тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів", – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у четвер.

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина виділить 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет PAC-3 в рамках програми "Jumpstart".

"Це означає, що ми спільно фінансуватимемо першу партію поставок", – зазначив він.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.