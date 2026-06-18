Найбільший пакет допомоги для PURL на $1млрд був оголошений на зустрічі в форматі "Рамштайн" – Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про новий і найбільший пакет на $1 млрд на закупівлю американської зброї в рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Сьогодні був анонсований один з найбільших пакетів допомоги для PURL. Це один мільярд доларів. Напевно, це найбільше взагалі, якщо ми говоримо про оголошення на "Рамштайні". – сказав він на пресконференції після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у четвер.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовували на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.