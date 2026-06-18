Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК "Терміт"

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Міністр оборони України Михайло Федоров і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в Брюсселі домовленість про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів "Терміт" у ФРН, повідомляє пресслужба президента України.

"Домовленість, яка дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів "Терміт" для українських захисників. Виробництво НРК профінансує ФРН", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського й генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

НРК "Терміт" розробила українська компанія Tencore. Роботизована платформа може використовуватися для логістики, евакуації, мінування, вогневої підтримки та інших завдань, а також обладнана сенсорами, камерами та системами зв'язку. НРК здатен перевозити до 300 кг вантажу і рухатися зі швидкістю 10 км/год на відстань до 20 км.