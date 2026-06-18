Інтерфакс-Україна
Події
19:00 18.06.2026

Російські обстріли забрали життя двох людей на Дніпропетровщині – ОВА

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Російські обстріли забрали життя двох людей на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє цивільних загинули, ще 17 дістали поранень у Дніпропетровській області через ворожі обстріли 18 червня станом на 18:30, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули, 17 – дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та ракетами", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними обладміністрації, одна людина загинула у Дніпрі, 12 людей постраждали, з них дев'ятеро наразі знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади. Понівечені автівки та амбулаторія. Загинула одна людина. П'ятеро постраждали. 56-річна жінка та 53-річний чоловік ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечені АЗС та кафе.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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