Російські обстріли забрали життя двох людей на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє цивільних загинули, ще 17 дістали поранень у Дніпропетровській області через ворожі обстріли 18 червня станом на 18:30, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули, 17 – дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та ракетами", – написав він у Телеграмі у четвер.

За даними обладміністрації, одна людина загинула у Дніпрі, 12 людей постраждали, з них дев'ятеро наразі знаходяться у лікарні в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади. Понівечені автівки та амбулаторія. Загинула одна людина. П'ятеро постраждали. 56-річна жінка та 53-річний чоловік ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечені АЗС та кафе.