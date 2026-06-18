Інтерфакс-Україна
Події
18:56 18.06.2026

Уряд ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану – Мінцифри

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що передбачає обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у четвер.

Про розгляд урядом відповідної постанови раніше повідомляла народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"На засіданні 17 червня Кабмін розглянув постанову Мінцифри, яка передбачає автоматичне блокування доступу військових до казино та букмекерських сервісів", - написала Василевська-Смаглюк в Телеграм.

"Рішення напрацювали разом із Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов’язані з нею безпекові ризики", - наголосили у Мінцифрі.

Зазначається, що станом на зараз триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри.

Передбачається, що вже після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться як у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, так і в Реєстрі військовослужбовців, який впроваджується міністерством оборони.

За умови підтвердження системою, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

У відомстві уточнили, що організатори азартних ігор отримуватимуть тільки інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов’язане воно з проходженням військової служби або іншими обмеженнями.

"Наразі PlayCity та Міноборони працюють над необхідними змінами та наповненням реєстрів, які забезпечать автоматичну перевірку наявності обмеження доступу до азартних ігор", - йдеться у повідомленні.

Загалом обмін даними державними ресурсами здійснюватиметься через систему електронної взаємодії "Трембіта".

У квітні цього року Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) запропонувала Мінцифрі механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, за участі командирів військових підрозділів.

Тоді зазначалось, що замість обмеження доступу для більш як 1 млн військовослужбовців та внесення всіх військових до реєстру лудоманів, блокувати доступ до азартних ігор лише тим військовослужбовцям, які страждають на гральну залежність.

АУОГБ також пропонувало Кабміну встановити особливий порядок застосування додаткових обмежень участі військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану, а також надати регулятору ринку пряме право на підставі заяви командира військової частини вносити відомості про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Як повідомлялося, 20 березня Мінцифри оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх", який передбачає повне блокування доступу до азартних ігор всіх військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Уряду пропонувалось запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься на предмет того, чи є він військовослужбовцем, для чого організатори азартних ігор (усього регулятором "Плей.Сіті" видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців.

Теги: #обмеження #азартні_ігри #військові

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