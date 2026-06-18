Київ збільшує допомогу військовим ще на 2 млрд грн – мер

Київ додатково виділяє 2 млрд грн на програму "Захисник Києва", за якою фінансується, зокрема, закупівля дронів та іншого обладнання для Сил оборони, допомога військовослужбовцям тощо, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має розглянути питання щодо підтримки наших захисників. Про збільшення фінансування за програмою "Захисник Києва" допомоги військовим ще на 2 млрд грн", – повідомив Кличко на початку пленарного засідання Київради в четвер.

Раніше повідомлялося, що у січні поточного року Київрада збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 млрд грн, на які закуповуються БпЛА, системи РЕБ та інше обладнання для військових частин. У 2025 році столиця виділила на допомогу військовим понад 12 млрд грн.