Зеленський планує обговорити на Єврораді відкриття 5 кластерів, посилення ППО та тиск на РФ

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір підняти на засіданні Європейської Ради у четвер ввечері питання відкриття наступних п’яти переговорних кластерів в рамках європейської інтеграції України, підтримки України, посилення української протиповітряної оборони, а також тиску на керівництво РФ для завершення війни.

"Перший кластер був відкритий, дякуємо всім лідерам за їхню одностайність. Сьогодні ми, звичайно, обговоримо п’ять наступних, дуже важливих, також історичних кроків для України – п’ять наступних кластерів", – сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн перед засіданням Євроради в Брюселі в четвер.

"Другий пункт, безумовно, який ми обговорювати з усіма лідерами на зустрічах G7, і це також було важливо – підтримка України, протиповітряна оборона, як готуватися до зими та як тиснути, на Путіна. Також, під час саміту G7 ми мали одностайність щодо того, як бути сильними та як підштовхнути Путіна до діалогу, до припинення вогню, до припинення цієї війни. І я думаю, що всі ці теми ми обговоримо сьогодні", – додав голова Української держави.