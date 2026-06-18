Близько 3 тис. білорусів воюють проти України, їх кількість збільшується – посол з особливих доручень

Зараз близько 3 тис. білорусів воюють на боці Росії і їх кількість постійно збільшується, це дуже негативна тенденція, яку варто зупиняти, повідомив посол України з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн Ярослав Чорногор у четвер.

Під час пресконференції на тему "Мілітаризація Білорусі: виклики регіональної безпеки та потенційні загрози для України" він підкреслив, "щоб побороти цю тенденцію, необхідно активно працювати з білоруськими незалежними ЗМІ".

За словами Чорногора, якщо два роки тому у білоруських пабліках були одноразові заклики долучатись до лав збройних сил РФ, то за останні два місяці більше 60 публічних каналів шукають охочих стати на бік агресора.

"Томі вважаю, що проект "Хочу жити" потрібно розширювати і на білорусів. Адже вони не завжди усвідомлено йдуть в російську армію, а потім стикаються з реальністю, дехто потрапляє до нас в полон", – зазначив посол з особливих доручень з питань демократичних трансформацій, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружніх країн.

Окрім цього, за словами військового аналітика, який у 2022-2024 роках очолював 2-й Інтернаціональний легіон оборони України, полковника Руслана Мирошниченко (позивний "Санта"), потрібно створювати умови для збільшення відсотку білоруських добровольців, які готові воювати за Україну.

"Представники режиму Лукашенко згадують цифру 15 тис білорусів, які воюють на боці України. За нашою інформацією, близько 90 громадян Білорусі, які воювали на боці України загинули, та ще більше тих, хто був поранений. Всі ці люди потребують нашої турботи і підтримки", – підкреслив Мирошниченко.

Тому він запропонував створити умови для збільшення відсотку білоруських добровольців, які готові воювати за Україну. "Це стосується питання створення гідних правових та соціальних умов для іноземних добровольців в Україні, яке є питанням національної безпеки".

На його думку, для цього необхідно прийняти законопроект №15015, який передбачає зрівняння прав іноземних ветеранів, незалежно від наявності довідки на постійне проживання, з програмами для громадян України відносно отримання медичного забезпечення.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Андрій Сибіга призначив директора Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ярослава Чорногора на посаду, створену для взаємодії з білоруською опозицією.