Інтерфакс-Україна
Події
18:15 18.06.2026

Міністр оборони Німеччини: Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає

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Міністр оборони Німеччини: Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає

Очільник Кремля Володимир Путін "зайшов у глухий кут" у своїй агресії проти України, і наслідки війни дедалі гостріше відчуває російське населення, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Поки російський наступ втрачає силу, ваші війська зберігають свою динаміку на полі бою. Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає. Це не випадковість. Підтримка в рамках "Рамштайну" відіграла вирішальну роль", – сказав Пісторіус на 35-тому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Він наголосив, що Німеччина з самого початку підтримує новий план військової кампанії України та всебічно сприяє нарощуванню значного потенціалу. Міністр запевнив, що Берлін і надалі буде це робити.

Окремо Пісторіус підкреслив, що Німеччина має вчитися в України, а партнерство між країнами вже давно перестало бути одностороннім.

Водночас він зауважив, що 35-те засідання у форматі "Рамштайн" відбувається у "критичний момент".

"Путін зайшов у глухий кут. Його незаконний напад на Україну продовжує завдавати величезних втрат серед його військ. Кремль більше не може приховувати негативні наслідки цієї війни проти України. Ці наслідки дедалі гостріше відчуває російське населення", – заявив міністр оборони.

Як наголосив Пісторіус, президент Володимир Зеленський виступив із пропозицією про прямі переговори, але Кремль віддає перевагу подальшій ескалації, а не діалогу.

"Ця ескалація спрямована насамперед проти України, але також і проти наших партнерів по НАТО на східному фланзі. Це відчайдушна спроба Путіна відвернути увагу від своїх провалів на полі бою. Ми не повинні дозволити, щоб це збило нас з курсу. Наша підтримка України дає результати, і ми маємо рішуче продовжувати її. Тільки так Україна зможе зберегти та ще більше посилити свою динаміку на полі бою", – сказав він.

За словами Пісторіуса, саме цьому буде присвячене сьогоднішнє засідання "Рамштайну".

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #війна #пісторіус #рамштайн

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