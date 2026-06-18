ССО уразили нафтобазу та базу ПММ в Ростовській області РФ

У ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території рф "Черная искра" уразили нафтобазу "Ростовнефтепродукт" та базу паливо-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області РФ, повідомляє пресслужба ССО.

"Кілька дронів ССО досягли своїх цілей. На об’єктах зафіксовано пожежі та руйнування", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ці об’єкти є елементом системи зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

"Ростовська область є ключовим тиловим регіоном рф для угруповання військ на півдні та сході України. Уражені цілі мали подвійне призначення: забезпечувала транспортну систему Ростовської області та підтримувала військову логістику ворога", – підкреслили в ССО.