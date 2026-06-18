Інтерфакс-Україна
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18:05 18.06.2026

Майже 500 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за період з 13 червня – Міноборони

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Майже 500 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за період з 13 червня – Міноборони

Майже 500 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через Армія+ за період з суботи, 13 червня, 99 з них – уже погоджено, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий.

"Ми бачимо інтерес до сервісу повернення на службу з перших днів після запуску. Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено. Також є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів", – сказав він журналістам у четвер.

За словами Берестового, перші два рапорти у війську на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти. "Це підтверджує, що новий механізм повернення до служби вже працює на практиці. За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму", – зазначив Берестовий.

Як повідомлялося, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою – через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна: обрати новий підрозділ з переліку; вказати бажаний напрям служби та досвід; отримати супровід до зарахування в нову частину. Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

Теги: #сзч #рапорти #армія_плюс

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