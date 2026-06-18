Україні з-за кордону повернули 450 тис. євро у справі Поліграфкомбінату – САП

В результаті роботи спільної міжнародної слідчої групи України, Франції та Естонії з-за кордону повернуто 450 тис. євро в межах справи про корупцію на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

В телеграм-каналі в четвер САП нагадує, що один із посібників у справі щодо корупції на Поліграфкомбінаті "Україна" визнав свою вину та погодився на відшкодування збитків.

В САП зазначають, що відповідно до угоди 400 тис. євро перераховуються на рахунки ДП, а 50 тис. євро – на рахунок благодійного фонду "Повернись живим".

"Відповідні кошти були арештовані на банківських рахунках обвинуваченого у Франції з 2024 року, зокрема за запитом САП у кримінальному провадженні", – уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

В САП інформують, що після рішення Вищого антикорупційного суду щодо затвердження угоди про визнання винуватості та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції було знято арешт у Франції, а кошти успішно переведено до України на виконання вироку.

Перше повернення активів з-за кордону САП та НАБУ відбулося в рамках того ж кримінального провадження в жовтні 2025 року, коли французька компанія "Surys" перерахувала в Україну 3,373 млн євро на основі процесуальної угоди з PNF (Франція).

Як повідомлялося, розслідування НАБУ і САП встановило, що "Поліграфкомбінат" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.

Загалом у провадженні було повідомлено про підозру вісьмом особам, зокрема колишньому керівнику держпідприємства "Поліграфкомбінат "Україна". Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту.