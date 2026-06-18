Інтерфакс-Україна
Події
18:02 18.06.2026

Україні з-за кордону повернули 450 тис. євро у справі Поліграфкомбінату – САП

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Україні з-за кордону повернули 450 тис. євро у справі Поліграфкомбінату – САП

В результаті роботи спільної міжнародної слідчої групи України, Франції та Естонії з-за кордону повернуто 450 тис. євро в межах справи про корупцію на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

В телеграм-каналі в четвер САП нагадує, що один із посібників у справі щодо корупції на Поліграфкомбінаті "Україна" визнав свою вину та погодився на відшкодування збитків.

В САП зазначають, що відповідно до угоди 400 тис. євро перераховуються на рахунки ДП, а 50 тис. євро – на рахунок благодійного фонду "Повернись живим".

"Відповідні кошти були арештовані на банківських рахунках обвинуваченого у Франції з 2024 року, зокрема за запитом САП у кримінальному провадженні", – уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

В САП інформують, що після рішення Вищого антикорупційного суду щодо затвердження угоди про визнання винуватості та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції було знято арешт у Франції, а кошти успішно переведено до України на виконання вироку.

Перше повернення активів з-за кордону САП та НАБУ відбулося в рамках того ж кримінального провадження в жовтні 2025 року, коли французька компанія "Surys" перерахувала в Україну 3,373 млн євро на основі процесуальної угоди з PNF (Франція).

Як повідомлялося, розслідування НАБУ і САП встановило, що "Поліграфкомбінат" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів документів.

Загалом у провадженні було повідомлено про підозру вісьмом особам, зокрема колишньому керівнику держпідприємства "Поліграфкомбінат "Україна". Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту.

Теги: #повернення #кошти #поліграфкомбінат

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