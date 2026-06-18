Інтерфакс-Україна
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17:56 18.06.2026

Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

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Заступник глави Пентагону: За останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні покращилася

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на 35-тому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") заявив, що Україні вдалося утримати лінію фронту і покращити свої позиції в деяких місцях.

"Дійсно, не вдаючись до гіпербол, за останні місяці ми маємо підстави вважати, що ситуація в Україні навіть покращилася. Це критично важливо", – сказав він на засіданні Контактної групи з питань оборони України у четвер, виступаючи в онлайн-форматі.

Колбі наголосив на важливості того, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за власну оборону. За його словами, з початку минулого року адміністрація президента США Дональда Трампа стверджувала, що Європа може і буде брати на себе провідну роль у забезпеченні своєї оборони, зокрема надаючи основну підтримку Україні.

"У війні Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити свої позиції в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру, побудованого на розумінні Росії того, що продовження цієї війни не тільки заслуговує на осуд, але й не окупиться для Москви. Це забезпечує критично важливу основу для миру, якого ми прагнемо під далекоглядним керівництвом президента Трампа", – сказав заступник міністра оборони.

Втім, він закликав "не втрачати з поля зору завдання, яке стоїть перед нами", наголосивши, що "багато вже зроблено, але ще більше попереду".

За словами Колбі, США також мають намір продовжувати підтримувати механізми, що сприяють європейській підтримці України.

"Хоча PURL забезпечує негайні потреби на полі бою, Європа також повинна бути готова задовольнити постійні потреби України шляхом нових закупівель. Завдяки механізму jumpstart ми даємо змогу союзникам і партнерам використовувати масштаби оборонно-промислової бази США для забезпечення критично важливих можливостей для України, таких як перехоплювачі ППО", – пояснив Колбі.

Окремо він наголосив, що президент США Дональд Трамп чітко заявив, що "союзники повинні підкріпити слова діями".

"Це можливість для Європи зробити саме це і в процесі допомогти створити та зміцнити умови для тривалого миру в Україні, які попередні оратори вже визначили як нашу спільну мету. Роблячи це, Європа може показати, як виглядає оборона Європи під керівництвом союзників, на що вона здатна. У процесі зміцнення континентальної оборони Європи на довгостроковій основі та забезпечення дуже міцної основи для НАТО 3.0. Європа показала, що здатна зміцнити Україну. Це момент, щоб скористатися ранніми успіхами та рухатися вперед", – закликав Колбі.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #україна #рамштайн #ситуація #сша

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