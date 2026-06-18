Інтерфакс-Україна
Події
17:46 18.06.2026

Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни

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Зеленський: Трамп підтримує посилення тиску на РФ для завершення війни
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський засвідчує підтримку президентом США Дональдом Трампом посилення санкційного тиску на РФ з метою примусити російську сторону до завершення війни.

"У нас були (на саміті "Великої сімки" у Франції – ІФ-У) хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів Сімки", – сказав Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у четвер.

"Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором", – додав він.

Президент назвав російський удар по Києво-Печерській лаврі в Києві злочином проти людяності і заявив, що Україна готує відповіді на російські атаки. "І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у Московському регіоні вранці (вірогідно, маючи на увазі повторний удар по Московському НПЗ в ніч на четвер – ІФ-У). Тому наші далекобійні санкції б’ють по російських нафтових об’єктах, НПЗ дуже ефективно", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що РФ вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи бюджету РФ значно падають. "Але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на продовженні її. Тому тиск має зростати. Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння в Україні та разом, звичайно, з вами, з партнерами і кожна санкційна дія проти Росії за цю війну все це має наростати", – сказав голова Української держави.

"Зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами у щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту, вбитими і важко пораненими. І ця кількість буде зростати по мірі нашого покращення спроможності і зупиняти російські атаки", – додав Зеленський.

Теги: #рамштайн #тиск_рф #трамп #зеленський

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