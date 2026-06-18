Реформа сил оборони потребує законодавчого закріплення гарантій військовослужбовців – нардеп

Анонсована реформа в оборонній сфері потребує законодавчого закріплення гарантій військовослужбовців, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Реформа фактично запроваджується постановами уряду, в обхід парламенту. Але ключові гарантії для військових мають бути закріплені законом: право на відстрочку після завершення контракту, чіткі строки служби, бюджетне забезпечення реформи, критерії поступового звільнення тих, хто служить уже багато років. Без цього виникає ризик, що умови можуть змінити будь-якої миті. У формі контракту вже передбачено, що військовослужбовець погоджується виконувати змінені умови у разі зміни законодавства. Тобто завтра можуть переглянути строки, відстрочку чи інші гарантії. Це неприпустимо. Саме тому уряд має внести до парламенту законопроєкти, які закріплять права військовослужбовців не на рівні постанов, а на рівні закону", – сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, комплексна реформа в оборонній сфері давно назріла, але нинішні підходи не дадуть армії стабільного поповнення кадрами на довгу дистанцію.

"Ми й досі біжимо спринт, хоча війна вимагає марафону. Мобілізація частково закриває потребу в людях, але мотивований контрактник – це інша якість війська. Людина, яка свідомо обирає службу, краще розуміє свою роль і відповідальність. Водночас не можна ігнорувати внесок мобілізованих: багато хто з них ефективно воює і знайшов своє місце в армії", – наголосила народна депутатка.

На думку Фріз, нові контракти на визначений термін мають свої плюси.

"Нові строкові контракти мають позитив: вони дають військовому чітке розуміння терміну служби, право на звільнення після виконання умов контракту та період відстрочки", – зазначила Фріз.

Водночас вона підкреслила, що попри переваги нових контрактів, проблема справедливості залишається невирішеною.

"Умови фактично однакові і для тих, хто лише вперше йде у військо, і для чинних військовослужбовців, які воюють з 2022 року, а дехто – ще з часів АТО/ООС. Держава не має права робити вигляд, що цих років служби не було. Попередній внесок військових повинен враховуватися і в умовах контрактів, і в грошовому забезпеченні", – зазначила Фріз.

Народна депутатка також звернула увагу на питання виплат військовослужбовцям.

"Обіцяні 300 тисяч гривень середньої зарплати для піхотинця і максимум до 460 тисяч виглядають вагомо. Але базова ставка залишається лише 20 тисяч гривень. Наша команда "Європейської Солідарності" наполягає: базове грошове забезпечення має бути підвищене щонайменше до 30 тисяч гривень. Це гарантія, що жоден військовий не отримуватиме менше, і що ця сума враховуватиметься при нарахуванні пенсій", – наголосила Фріз.

Вона також підкреслила, що військовий має бути забезпечений технікою, обладнанням, РЕБами, засобами захисту і всім необхідним для виконання бойових завдань.

"Жодні 300 чи 460 тисяч не вартують людського життя. Якщо людина знає, що держава не кине її без належного забезпечення, це також формує довіру і мотивацію служити", – зазначила Фріз.

Народна депутатка вважає позитивним початок дискусії про реформу сил оборони, але на її думку реформа має бути не експериментом, а справедливою, законною і продуманою системою.

"Армії потрібні мотивовані люди. А людям потрібні чесні правила, належне забезпечення і впевненість, що держава цінує їхню службу не на словах, а в рішеннях", – підсумувала вона.

Як повідомлялося, в Україні розпочинається реформа в армії – перший етап передбачає підвищення зарплат, встановлення чітких термінів служби та реформу рекрутингу. У Міноборони розповіли, що Піхотно-штурмовий контракт буде розрахований на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців – для чинних військових, від 6 місяців – для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт укладатиметься на 24 місяці для операторів безпілотників та наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців радіоелектронної боротьби та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт буде на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.

Серед іншого, перший етап трансформації передбачає запровадження найбільших у світі зарплат для піхоти: у середньому – близько 300 тисяч гривень (орієнтовно сім тисяч доларів на місяць), максимум – 460 тис. грн.