Міносвіти відкликало гриф з посібника "Комплексна сексуальна освіта" для 1-11 класів

Міністерство освіти і науки відкликало гриф з посібника навчальної дисципліни "Комплексна сексуальна освіта" для 1-11 класів, повідомляє Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

"Члени Громадської ради порушили питання змісту програм статевого виховання у закладах загальної середньої освіти. У ході обговорення представники МОН повідомили, що після детального вивчення змісту навчальної програми та посібника навчальної дисципліни "Комплексна сексуальна освіта" для 1-11 класів та зустрічі з їх авторами – ГО "Дівчата", які також взяли участь у засіданні, було ухвалено рішення відкликати гриф МОН з зазначеного освітнього компонента, а також створити робочу групу для напрацювання оновленої програми з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій", – йдеться в повідомленні Ради по результатам засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міносвіти.

Зазначається, що також було розглянуто низку актуальних питань взаємодії держави, освітньої сфери та релігійних організацій, зокрема, можливості підготовки фахівців у закладах вищої духовної освіти за освітніми програмами з інших спеціальностей, ніж "Богослов’я".

Окрему увагу було приділено проведенню щорічного моніторингу стану викладання предметів духовно-морального спрямування у 2025-2026 навчальному році, а також ініціативі щодо створення робочої групи з розгляду та впровадження Концепції духовно-патріотичного виховання в системі освіти України.

Як повідомлялося, наприкінці квітня представники Всеукраїнської ради церков провели зустріч з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, де було висловлене глибоке занепокоєння з боку конфесій щодо змісту програми сексуального виховання і посібників для дітей від 6 років і далі, в яких, на думку Ради церков, ігнорується інститут сім’ї, є протиставлення жінки і чоловіка, нездоровий вплив на психіку дітей, тощо.