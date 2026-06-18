Інтерфакс-Україна
Події
17:34 18.06.2026

Заступник глави Пентагону: Важливо, щоб союзники НАТО збільшували підтримку України через ініціативу PURL

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Заступник глави Пентагону: Важливо, щоб союзники НАТО збільшували підтримку України через ініціативу PURL

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на 35-тому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив на важливості того, аби союзники НАТО продовжували та збільшували підтримку України через ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї.

"Оборона України справді тримається, але постійна та стійка підтримка з боку союзників є важливою для її збереження. Важливо, щоб НАТО та союзники продовжували та навіть збільшували свою підтримку оборони України через ініціативу PURL", – сказав він на засіданні Контактної групи з питань оборони України у четвер, виступаючи в онлайн-форматі.

Колбі наголосив, що це допоможе забезпечити подальше надходження ключових матеріалів з США на лінію фронту України, що "дозволить українським силам перешкоджати подальшому просуванню Росії".

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #purl #нато #рамштайн #пентагон

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