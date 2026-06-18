Інтерфакс-Україна
Події
17:24 18.06.2026

Громадянин країни Центральної Азії вперше здався в полон через проєкт "Хочу жить" – ГУР МО

1 хв читати

Громадянин Таджикистану здався в полон Україні через проєкт "Хочу жить", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Трудовий мігрант із Таджикистану, який багато років працював у росії, опинився на фронті після затримання та погроз депортацією. Щоб уникнути вислання, він підписав контракт із російською армією, про що згодом гірко пошкодував. Після двох тижнів виживання без їжі і води він разом із товаришем звернувся до проєкту "Хочу жить"", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У межах спільної операції ГУР МО України та Третього армійського корпусу обох військовослужбовців успішно евакуювали. Оператори БПЛА 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували їх маршрутом виходу та забезпечували водою, їжею й засобами зв’язку.

"Сьогодні колишній військовослужбовець перебуває в безпеці у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій", – наголосили в ГУР.

Теги: #хочу_жить

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 27.05.2026
Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

Київ знає про 2871 білоруса-контрактника в РФ, щодо 440 з них відомо про загибель або зникнення безвісти – Коордштаб

17:07 22.02.2026
У Куп’янську троє росіян здалися в полон через проєкт "Хочу жить" – КШППВ

У Куп’янську троє росіян здалися в полон через проєкт "Хочу жить" – КШППВ

15:04 31.12.2025
Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

17:43 27.11.2025
Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

Україна 27 листопада в односторонньому порядку передала Росії 14 цивільних осіб – проєкт "Хочу жить"

11:40 06.10.2025
Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів не відкладати внески в PURL до саміту в Анкарі

Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО, – Пісторіус

Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів – міністр оборони

Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики – Зеленський

Засідання у форматі "Рамштайн" розпочалося у Брюсселі за участі Зеленського

ОСТАННЄ

Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Зеленський закликав партнерів не відкладати внески в PURL до саміту в Анкарі

Новий глава Міноборони Британії: Українські військові розраховують на нашу допомогу, і ми їх не підведемо

Фон дер Ляєн пропонує переглянути умови захисту українських біженців у ЄС

Мілітаризація Білорусі набирає обертів: до кінця року запрацює завод "Участок" з обсягом випуску 240 тис. снарядів на рік

Рютте: Наш спільний пріоритет на саміті в Анкарі – посилення боєздатних можливостей

До Drone Deal долучилися вже 27 країн, з них 15 країн НАТО – Зеленський

Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО, – Пісторіус

"Що потрібно Україні зараз" – Фонд Пінчука проведе YES Dinner Discussion напередодні URC-2026 у Ґданську

Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА