Громадянин країни Центральної Азії вперше здався в полон через проєкт "Хочу жить" – ГУР МО

Громадянин Таджикистану здався в полон Україні через проєкт "Хочу жить", повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Трудовий мігрант із Таджикистану, який багато років працював у росії, опинився на фронті після затримання та погроз депортацією. Щоб уникнути вислання, він підписав контракт із російською армією, про що згодом гірко пошкодував. Після двох тижнів виживання без їжі і води він разом із товаришем звернувся до проєкту "Хочу жить"", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У межах спільної операції ГУР МО України та Третього армійського корпусу обох військовослужбовців успішно евакуювали. Оператори БПЛА 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували їх маршрутом виходу та забезпечували водою, їжею й засобами зв’язку.

"Сьогодні колишній військовослужбовець перебуває в безпеці у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій", – наголосили в ГУР.