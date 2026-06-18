Інтерфакс-Україна
Події
17:20 18.06.2026

Зеленський закликав партнерів не відкладати внески в PURL до саміту в Анкарі

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Зеленський закликав партнерів не відкладати внески в PURL до саміту в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" активніше робити внески до програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) та не чекати саміту НАТО в Анкарі, запланованого на липень поточного року.

"Я дякую усім з вас, хто підтримує нашу роботу через програму PURL… Зараз це дійсно має вплив разом із нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці постачання мають значення день у день. Коли ми знаємо, що Росія готується до масового удару проти України, і ми можемо отримати ракети "Петріот" напередодні такого удару, це допомагає захистити життя. Тому час має значення", – сказав Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у четвер.

Він заявив, що знає, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до PURL, і подякував їм за це, але при цьому попросив реалізовувати їх якомога швидше. "Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли би оголосити про свої внески в PURL на саміті в Анкарі цього року. Але це буде за декілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли забезпечити постачання зброї для захисту. Російські удари по Україні йдуть кожен день. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через PURL сьогодні", – сказав Зеленський.

Президент України закликав учасників засідання більше інтегруватися на кожному рівні оборонної співпраці, "щоб і ми, і ви мали більше можливостей захистити життя". "Будь ласка, давайте підготувати сильні рішення та сильнішу співпрацю на саміт в Анкарі, щоб наш політичний рівень партнерства співвідносився з реальністю", – сказав він.

Зеленський повідомив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в середу підняв два нагальних питання: кількість наземних роботизованих комплексів (НРК) та далекобійних артилерійських снарядів. "Зараз недостатньо і того, і іншого. І те, і інше нагально потрібне. Коштів, які виділяються на це зараз, недостатньо. Об’ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усі ці спроможності", – наголосив голова держави.

Теги: #purl #внески

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