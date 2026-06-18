Інтерфакс-Україна
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17:18 18.06.2026

Новий глава Міноборони Британії: Українські військові розраховують на нашу допомогу, і ми їх не підведемо

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Новий глава Міноборони Британії: Українські військові розраховують на нашу допомогу, і ми їх не підведемо

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на 35-тому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") запевнив у незмінності політики Британії щодо військової підтримки України та закликав союзників забезпечити більше допомоги українським воїнам.

"Хоча у Міністерстві оборони Великої Британії відбулася зміна керівництва, наша політика залишається незмінною: ми будемо підтримувати Україну сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно", – сказав він на засіданні Контактної групи з питань оборони України у четвер.

Джарвіс вважає "Рамштайн" фундаментальним елементом цього зобов’язання з підтримки України.

"Наше завдання – зберегти Україну достатньо сильною, щоб захиститися від невпинного натиску Путіна, достатньо сильною, щоб протистояти російській військовій машині на передовій, і достатньо сильною, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир", – зазначив він.

Міністр зазначив, що протягом року міністр оборони Михайло Федоров наголошував на необхідності систем протиповітряної оборони, боєприпасів 155 мм з збільшеною дальністю та українських дронів.

"Наше завдання зараз, як членів UDCG, – забезпечити, щоб вони отримали все це, і отримали швидко…Збройні сили України ведуть бої з неймовірною рішучістю та напором. Вони розраховують на нашу допомогу, щоб продовжувати боротьбу. Ми не можемо і не підведемо їх", – закликав він.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #джарвіс #підтримка #українські #військові

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