Фон дер Ляєн пропонує переглянути умови захисту українських біженців у ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до лідерів країн ЄС з листом, у якому закликала уряди запровадити обмеження на прийом українських біженців, повідомляє Der Spiegel.

"Німеччина та інші країни ЄС мають намір ускладнити прийом до ЄС українців, здатних до військової служби. Урсула фон дер Ляєн (…) оголосила про пропозицію брюссельської адміністрації, яка має на меті обмежити спрощені правила прийому громадян України", – йдеться у повідомленні видання. Про це йдеться у листі до глав держав та урядів країн ЄС напередодні майбутнього саміту ЄС.

У ньому зазначено, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Однак сфера застосування має бути обмежена таким чином, щоб продовження не підривало здатність України до самооборони. Це можна розцінити як натяк на те, що, зокрема, прийом чоловіків призовного віку має бути ускладнений. Проте фон дер Ляєн не навела деталей щодо запланованої пропозиції.

Раніше окремі країни ЄС, зокрема Німеччина, виступали за посилення правил надання захисту українським чоловікам віком від 23 до 60 років.

Наразі українці в ЄС користуються тимчасовим захистом за спеціальною директивою про масовий наплив переміщених осіб. Завдяки цьому право на проживання надається автоматично, без індивідуального розгляду заяв. Чинний режим діє до 4 березня 2027 року. Від початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали понад 4,3 млн громадян України.

Очікується, що рішення щодо продовження дії механізму можуть ухвалити у липні або вересні 2026 року.

Раніше повідомлялося, що ЄC обговорює обмеження для українців призовного віку. Серед інших ідей, які наразі обговорюються, – також потенційні обмеження для новоприбулих біженців та громадян із відносно безпечних регіонів України.