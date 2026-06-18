Мілітаризація Білорусі набирає обертів: до кінця року запрацює завод "Участок" з обсягом випуску 240 тис. снарядів на рік

Новий завод повного циклу "Участок" у Слуцькому районі Білорусі, запрацює до кінця поточного року та буде виробляти артилерійські і реактивні боєприпаси калібрів 122 і 152 мм загальною кількістю 240 тис на рік, повідомив в четвер на пресконференції на тему "Мілітаризація Білорусі: виклики регіональної безпеки та потенційні загрози для України" публічний представник організації BelPol Володимир Жигарь.

"Цей завод зводиться практично з нуля на базі воєнних складів, які здетонували в 1996 році, та буде виробляти 120 тис реактивних снарядів і 120 тис артилерійських снарядів на рік, при двозмінному режимі роботи", – сказав він.

За словами експерта, цілком зрозуміло, що ці снаряди будуть поставлятись в Росію.

Таким чином, на думку Жигаря, мілітаризація Білорусі набирає обертів, а її підприємства все більше виконують російські оборонні замовлення та використовуються для виробництва боєприпасів, безпілотних систем і ремонту техніки.

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