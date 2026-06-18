Рютте: Наш спільний пріоритет на саміті в Анкарі – посилення боєздатних можливостей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що пріоритетом союзників на саміті в Анкарі буде посилення боєздатних можливостей альянсу.

Про це він повідомив у четвер в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася на завершенню засідання міністрів оборони країн-членів альянсу, на якому обговорювалося питання підготовки до саміту в Анкарі.

"Ми щойно завершили останню зустріч міністрів оборони НАТО перед самітом в Анкарі і досягли значного прогресу у виконанні наших пріоритетів… Існує тверде зобов’язання довести витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року… Готівка має вирішальне значення, але ви не можете зупинити ракету чи танк доларом чи євро. Нам потрібно швидко перетворити готівку на боєздатні можливості. Це наш спільний пріоритет на саміті в Анкарі та на наступні роки", – сказав Рютте.

Він констатував, що альянсу "потрібно більше сил, потрібно більше ресурсів і міцна промислова база". "Тож сьогодні міністри оборони домовилися про поновлення зусиль для прискорення трансатлантичної оборонної співпраці. Ми хочемо розширити наші оборонні промислові підприємства по обидва боки Атлантики, одночасно сприяючи такій співпраці, яка веде до кращих інновацій, а також до збільшення виробництва", – пояснив генсек.

Рютте також запевнив, що НАТО "завжди буде трансатлантичним альянсом, але нам потрібна сильніша Європа в сильнішому НАТО завдяки збільшенню витрат на оборону та виробництва оборонної продукції, а також за підтримки європейських союзників та Канади, які беруть на себе більше відповідальності за оборону". "Сполучені Штати сьогодні дуже чітко висловили тверду відданість НАТО, і ми також почули про важливість більш справедливого розподілу навантаження та про те, як ми повинні перебалансувати нашу безпеку на краще", – повідомив він.

За словами генсека, союзники "почули заяву США про перегляд структури сил у Європі". "У сучасному динамічному середовищі безпеки, я вважаю за доцільне забезпечити оптимальне розташування сил НАТО для стримування конфліктів і, за необхідності, для захисту від будь-якої загрози. Серед союзників також досягнуто широкої згоди щодо необхідності активізації, оскільки США коригують свої зобов’язання відповідно до моделі сил НАТО. Модель сил НАТО – це планування, а планування є вирішальним для нашої готовності", – наголосив Рютте.

Він також повідомив, що відбулася зустріч союзників у групі ядерного планування, щоб обговорити ядерний потенціал НАТО, який є головним гарантом безпеки союзників. "Ми продовжуватимемо модернізувати наш ядерний потенціал, удосконалювати планування та адаптуватися, щоб забезпечити придатність нашого ядерного стримування до виконання своїх обов’язків", – додав генсек НАТО.