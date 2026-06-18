До Drone Deal долучилися вже 27 країн, з них 15 країн НАТО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про укладання Україною угоди Drone Deal вже з 27 країнами, 15 з яких є членами НАТО.

"Вже в рамках нашого формату Drone Deal 15 країн НАТО та 12 ненатівських країн залучені. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди", – сказав Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у четвер.

За його словами, кожен спільний з партнерами проєкт на підтримку українських виробництва дронів та іншого озброєння, а також кожна санкційна дія проти РФ за цю війну мають наростати.

Президент також наголосив, що українська сторона "готова ділитися нашим досвідом більш активно".

"Давайте скористаємося сьогоднішньою зустріччю, щоб обговорити на рівні команд, що необхідно, щоб прискорити цю роботу", – додав Зеленський.

Drone Deal – це формат партнерства між Україною та іншими державами, який передбачає обмін перевіреного на полі бою досвіду, технологій та безпілотників на фінансування, дефіцитну сировину чи допомогу в енергетичній та протиповітряній сферах.