Інтерфакс-Україна
Події
17:05 18.06.2026

Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО, – Пісторіус

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Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Михайло Федоров підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони.

"Сьогодні Михайло (Федоров – ІФ-У) та я підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам, якщо промисловість зможе дійти згоди", – сказав Пісторіус на 35-тому засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

За його словами, цим проєктом, що може зробити важливий внесок у безпеку Європи та України, вже зацікавлені кілька німецьких підприємств.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #угода #рамштайн #антибалістика

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