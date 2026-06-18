Інтерфакс-Україна
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17:02 18.06.2026

"Що потрібно Україні зараз" – Фонд Пінчука проведе YES Dinner Discussion напередодні URC-2026 у Ґданську

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"Що потрібно Україні зараз" – Фонд Пінчука проведе YES Dinner Discussion напередодні URC-2026 у Ґданську

Інвестиції та політичні рішення, які необхідні Україні вже зараз, до завершення війни та початку повномасштабного відновлення, обговорять міжнародні лідери, урядовці, керівники бізнесу, експерти та представники громадянського суспільства на традиційній дискусії YES Dinner Discussion, яку 24 червня Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) проведуть у Ґданську напередодні Конференції з питань відновлення України (URC).

"Цьогорічна дискусія буде присвячена темі: «Що потрібно Україні зараз». Хоча довгострокові зобов’язання щодо підтримки України після завершення війни є надзвичайно важливими, партнери України вже сьогодні можуть відіграти вирішальну роль, надавши більш рішучу підтримку", -- зазначили організатори дискусії.

Серед спікерів очікуються прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, керівник інвестиційного напряму Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Модератором дискусії виступить співголова ECFR, член Наглядової ради YES Карл Більдт, який у 1991–1994 очолював уряд Швеції, а у 2006–2014 – МЗС цієї країни.

Дискусія, яка розпочнеться о 20:00 за Київським часом, транслюватиметься наживо на YouTube каналі Фонду Пінчука.

Фонд Віктора Пінчука – незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена 2006 року. Наразі Фонд реалізує численні проєкти, метою яких є надання допомоги постраждалим від російської агресії, а також привернення уваги міжнародної еліти та широкої аудиторії до України. Серед них національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY; загальнонаціональний проєкт ПОВЕРНЕННЯ, який спрямований на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії проти України; всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії".

В переліку проєктів Фонду також найбільша приватна стипендіальна програма в Україні Завтра.UA; стипендіальна програма Всесвітні Студії для українських студентів, котрі навчаються за кордоном; Veteran Hub — перший в Україні відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, які займаються справами ветеранів; та PinchukArtCentre – мистецький центр, що надає безкоштовний доступ до сучасного мистецтва. Фонд також підтримує міжнародну мережу Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті, та краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.

Починаючи з 2023 року, напередодні кожної Конференції з питань відновлення України Фонд Пінчука проводить дискусії YES Dinner Discussion.

Теги: #фонд_пінчука #yes_dinner_discussion #гданськ

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