Велика Британія надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця року в рамках пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів – міністр оборони

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на 35-му засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") оголосив про новий пакет допомоги для України, що включає дрони, ракети та радари до кінця поточного року.

"Я домовився з міністром оборони Михайлом Федоровим, що Велика Британія надасть 150 000 дронів українського виробництва, а також понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, які будуть поставлені до кінця року в рамках пакету на суму 752 мільйони фунтів стерлінгів, що фінансується за рахунок продажу конфіскованих російських активів через ERA", – сказав він на засіданні Контактної групи з питань оборони України у четвер.

Як зазначається у прессрелізі уряду Великої Британії на сайті у четвер, "пакет, що фінансується Великою Британією за рахунок позики на прискорення надходження доходів (ERA) у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, надає Україні обладнання, яке терміново потрібне для боротьби з агресивною війною Росії. Позика забезпечується надходженнями від іммобілізованих російських суверенних активів, про які канцлер оголосив минулого року".

Зазначається, що ця військова підтримка відбулася після оголошення прем’єр-міністра на саміті G7 на початку цього тижня, включаючи підтримку експортного фінансування Великої Британії у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів для енергопостачання українських атомних електростанцій, а також 70 нових санкцій, спрямованих проти тіньового флоту Росії, ланцюгів постачання військових закупівель та незаконних фінансових мереж.

"Міністр оборони також підтвердив, що Велика Британія бере на себе командування штабом Багатонаціональних сил в Україні (MNF-U). Генерал-майор Том Бейтман наступного місяця візьме на себе командування у званні генерал-лейтенанта, очолюючи багатонаціональну команду, відповідальну за координацію підтримки України та допомогу в підготовці до довгострокового відновлення Збройних сил України у разі укладення мирної угоди", – йдеться у пресрелізі.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.