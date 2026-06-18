У Сумах може відчуватися запах сірки через пожежу на складах після ворожих авіаударів, загрози для населення немає – ОВА

В Сумській громаді може бути чутно запах сірки – через ворожі атаки сталося займання у складських приміщеннях з залишками сірковмісних речовин, загрози для населення немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок удару ворожих авіабомб по околиці Сумської громади сталося займання у складських приміщеннях, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. За інформацією відповідних служб, загрози для населення немає", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, може відчуватися запах сірки. "Фахівці закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі", – зазначив він.

"Працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри. Ситуація на контролі", – додав Григоров.