Інтерфакс-Україна
Події
16:47 18.06.2026

У Сумах може відчуватися запах сірки через пожежу на складах після ворожих авіаударів, загрози для населення немає – ОВА

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В Сумській громаді може бути чутно запах сірки – через ворожі атаки сталося займання у складських приміщеннях з залишками сірковмісних речовин, загрози для населення немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Унаслідок удару ворожих авіабомб по околиці Сумської громади сталося займання у складських приміщеннях, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. За інформацією відповідних служб, загрози для населення немає", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, може відчуватися запах сірки. "Фахівці закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі", – зазначив він.

"Працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри. Ситуація на контролі", – додав Григоров.

Теги: #пожежі #запах #сірка #суми

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