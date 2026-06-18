Міністри оборони України та Німеччини підписали угоду про поєднання зусиль з розробки антибалістики – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоди про поєднання зусиль з розробки антибалістичних систем.

"Україна і Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є у Німеччині. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом. В Україні є компанія, яка спроможна виробляти балістичні ракети, Fire Point іде до цього. І у вас є спроможні компанії також. Ми обговорювали це", – сказав Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у четвер.

Він зазначив, що російська сторона покладається у війні "на одну останню річ – постійні ракетні удари". "Він (Путін – ІФ-У) має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності… Ми захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему", – наголосив президент України.

Зеленський запропонував усім країнам-партнерам докластися до цих спільних зусиль якомога активніше. "Наша антибалістична коаліція, всі країни, які є її частиною, мають продемонструвати повну спроможність та дати реальні результати. І краще, щоб це було цього року. До цієї зими ми вже маємо бачити конкретні результати від нашої спільної роботи по антибалістичному захисту. Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім. І це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтриматися на кожному рівні та усіма способами", – сказав він.

Президент наголосив, що "не лише Україна потребує підтримки Європи, але усім країнам, які представлені тут і в інших наших коаліціях, вам також потрібна Україна".

"Всі зацікавлені в досвіді України. Зараз, на військовому рівні, ми тісно працюємо разом, але надто часто, зокрема, в межах структур НАТО, наші представники відчувають, що є ліміт на те, що можливо у нашій співпраці. Це обмежує і нас, і вас. Давайте інтегруватися більше на кожному рівні нашої оборонної співпраці, у наших структурах та в альянсі, щоб і ми, і ви мали більше можливостей захистити життя", – закликав Зеленський.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.