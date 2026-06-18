Фіцо хоче запропонувати створити прямий канал зв'язку між Росією та Україною

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує під час засідання Європейської ради запропонувати організувати прямий канал зв’язку між Росією та Україною, повідомляє aktuality.sk.

"За словами прем’єр-міністра, він не бачить причин, чому б йому не підтримати висновки саміту щодо України. Він повторив, що Словаччина не надаватиме зброю своїм східним сусідам і не надаватиме фінансову допомогу. На засіданні Європейської ради Фіцо має намір запропонувати створення прямого каналу зв’язку між Росією та Україною", – йдеться у повідомленні.

Фіцо також наголосив, що якщо після закінчення війни Україна не матиме перспектив, ми можемо стати свідками величезного розквіту організованої злочинності.

Він зазначив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу, але Київ має виконати відповідні умови

"Я припускаю, що ми, насамперед, будемо обговорювати процес вступу України до Європейського Союзу", – сказав Фіцо на засіданні комітету Національної ради Словаччини у європейських справах, коментуючи зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

В ході зустрічі з Зеленським Фіцо також планує обговорити чергове спільне засідання урядів Словаччини та України. За його словами, Зеленський пропонує провести його в Києві, а Фіцо хоче у Братиславі. Він висловив сподівання, що сторони знайдуть компроміс, і уряди могли б провести засідання на території України.