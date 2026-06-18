Інтерфакс-Україна
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16:32 18.06.2026

Міністр оборони України перед засіданням "Рамштайну": Очікуємо на важливі анонси від партнерів

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Міністр оборони України перед засіданням "Рамштайну": Очікуємо на важливі анонси від партнерів

Президент України Володимир Зеленський перед початком 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами оборони Великої Британії і Німеччини – Деном Джарвісом та Борисом Пісторіусом.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, що також узяв участь у зустрічі.

"Перед засіданням "Рамштайну" провели спільну зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами оборони Великої Британії і Німеччини – Деном Джарвісом та Борисом Пісторіусом", – написав він у Телеграмі.

"Очікуємо на важливі анонси від партнерів", – наголосив міністр. За словами Федорова, наразі йде робота над збільшенням обсягів та якості міжнародної військової допомоги Україні. "Наші пріоритети незмінні: українські дрони і ракети, засоби ППО, артилерійські боєприпаси підвищеної дальності", – зазначив Федоров.

Теги: #федоров #рамштайн

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