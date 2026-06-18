Інтерфакс-Україна
Події
16:27 18.06.2026

Засідання у форматі "Рамштайн" розпочалося у Брюсселі за участі Зеленського

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Засідання у форматі "Рамштайн" розпочалося у Брюсселі за участі Зеленського

35-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") розпочалося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

На засіданні особисто присутній президент України Володимир Зеленський. Разом із главою Української держави присутній міністр оборони Михайло Федоров.

Як і в минулі рази, Велика Британія та Німеччина співголовують на зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

34-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбулося у гібридному форматі у Берліні 15 квітня. Тоді міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що наступна зустріч відбудеться в червні.

Теги: #рамштайн #зеленський #засідання

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