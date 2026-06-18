Інтерфакс-Україна
Події
16:16 18.06.2026

Майже половина компаній ЄБА не планують залучати іноземних працівників - опитування

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Майже половина компаній ЄБА не планують залучати іноземних працівників - опитування

Близько 45% респондентів наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, 41% допускають її лише теоретично, свідчать результати опитування щодо досвіду та бар’єрів залучення іноземних працівників в Україні, проведеного серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Згідно з результатами опитування, які надала пресслужба ЄБА, активно розглядають таку опцію лише 12% респондентів, і тільки 2% опитаних уже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.

"Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% - надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі… При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки", - зазначається в дослідженні асоціації.

За даними ЄБА, серед ключових викликів бізнес називає мовний бар’єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення. Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від одного до шести місяців: 36% компаній зазначають термін 1-3 місяці, 42% - 3-6 місяців, 19% - понад пів року, і лише 3% - до одного місяця. Найбільш суттєвими додатковими витратами бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників.

Більшість компаній Асоціації залучають іноземних працівників переважно з країн Європейського Союзу (ЄС), у поодиноких випадках - з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент (C-level), причому 48% компаній наймають іноземних фахівців на довгостроковий період від одного до трьох років. Для полегшення процесу бізнес насамперед пропонує цифровізувати процедури, спростити дозволи й міграційні вимоги, а також знизити вартість та скоротити строки оформлення. Водночас 41% компаній вважають, що посилення держпідтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) могло б зменшити потребу в залученні іноземців, а ще 37% - що це частково вплинуло б на ситуацію.

Опитування проводилося з 18 травня до 5 червня 2026 року серед керівників та HR-фахівців членських компаній ЄБА. Участь в опитуванні взяли 100 респондентів, серед яких 44% - великі підприємства, 36% - середні та 20% - малі.

Теги: #іноземні #єба #працівники #компанії

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