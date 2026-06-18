У Гуті Пеняцькій завершили пошукові роботи, знайдена братська могила – ЗМІ

Пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області завершені, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв км, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік, повідомляє Польське радіо для України в четвер.

"Археологи дослідили близько 4 тисяч квадратних метрів території колишнього села та виявили фундамент костелу, поруч із яким розташована велика братська могила. За словами представника Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі отця Томаша Тшаски, площа поховання становить близько 70 квадратних метрів. За попередніми оцінками, там можуть спочивати кілька сотень людей", – йдеться в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що точну кількість жертв встановлять під час ексгумацій, які після отримання необхідних дозволів можуть розпочатися навесні наступного, 2027 року. Після завершення робіт планується перепоховання останків.

Як повідомлялося, спільні українсько-польські пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій розпочалися 8 червня. Їхня мета – локалізація місць поховань останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1944 року.

За його даними, дослідження буде здійснювати експедиція ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" і фахівців Інституту національної пам’яті Республіки Польща з фаховим наглядом зі сторони українських фахівців за сприяння та фінансування Українського інституту національної пам’яті.

Роботи виконувалися за результатами домовленостей президентів України та Польщі, а також українсько-польської міжурядової робочої групи. У грудні 2025 року робоча група визначила перші пріоритетні місця пошукових та ексгумаційних робіт у 2026 році: Пужники, Голоско, Острівки, Угли, Гута-Пеняцька на території України, а також Юречкова, Ласків, Сагринь на території Польщі.