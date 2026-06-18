Інтерфакс-Україна
Події
15:58 18.06.2026

Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

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Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що одного дня властителю Кремля Володимиру Путіну доведеться ухвалювати рішення, брати чи ні участь в переговорах щодо миру для України.

Таку думку він висловив в четвер у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Очевидно, що Путін одного дня має вирішити, чи хоче він грати в цю гру чи ні, і Стів Віткофф, і Джерард Кушнер, і Марко Рубіо (переговорники з боку США – ІФ-У) наполегливо працюють над тим, щоб розпочати цей мирний процес. Я дуже хочу подякувати їм за це. Саме президент Трамп минулого лютого в лютому вирвав із глухого кута переговори із Путіним, провівши прямий діалог. Я думаю, що це також було вирішальним, тому що він був єдиним, хто міг це зробити. Але зрештою питання полягає в тому, чи хоче Путін грати в цю гру, чи дійсно він хоче брати участь у переговорах", – пояснив Рютте своє бачення можливого розвитку подій.

Генсек також висловив переконання, що тим часом союзники та партнери повинні зробити все, щоб Україна залишалася якомога сильнішою в цій боротьбі. "Саме над цим ми працюємо. І якщо подивитися на Росію загалом, не забувайте, що останні цифри, які ви бачите з Росії, полягають у тому, що вони витратили 40%, а зараз 48% від усіх державних коштів, на оборону. Це означає, що з податкових надходжень, які отримує Москва, близько 75% зараз витрачається на оборону. Це божевільні цифри, тому ми не можемо бути наївними щодо Росії", – навів цифри Рютте.

Він також порівняв економіки Росії з Бельгією та Нідерландами, констатувавши, що "Росія не більша за Бельгію та Нідерланди разом узяті". "Вони знають, що ми дуже сильні як НАТО, і вони знають, що не можуть нас перемогти, тому ми зробимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо вони спробують", – запевнив генсек НАТО.

Теги: #рютте #путін #переговори

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