Інтерфакс-Україна
Події
15:33 18.06.2026

Більш ніж 500 білоруських підприємств виконують оборонні закази або допомагають обходити санкції для виробництв Росії – BelPol

1 хв читати
Більш ніж 500 білоруських підприємств виконують оборонні закази або допомагають обходити санкції для виробництв Росії – BelPol
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092000807994&locale=ru_RU

Понад 500 підприємств зараз працюють на території Білорусі і роблять великий список військової продукції для Росії та мілітаризуються за її рахунок, повідомив представник організації BelPol Володимир Жигарь.

"Деякі підприємства просто зводяться з нуля у чистому полі, але все вироблене зрештою отримує Росія і йде на війну", – підкреслив він під час "круглого столу" на тему "Мілітаризація Білорусі: виклики регіональної безпеки та потенційні загрози для України" в четвер у Києві.

За словами Жигаря, на території Білорусі створюється інфраструктура військового призначення, яка не потрібна для держави, якщо вона не готується до війни у короткостроковій перспективі.

Він зазначив, що проведення таких зустрічей дуже важливо "щоб Україна розуміла, що відбувається всередині Білорусі, та ми разом знайшли механізми протидії".

Теги: #білорусь #belpol #санкції #обхід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 16.06.2026
Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

Власюк про санкційний пакет Канади: Його логіка полягає в одночасному перекритті фінансових каналів, криптоінфраструктури та морської логістики

20:36 16.06.2026
Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

Новий британський пакет санкцій важливий тим, що одночасно націлений на три ключові елементи російської воєнної машини – Власюк

03:21 16.06.2026
Лукашенко перепросив Зеленського за різкі висловлювання та заявив, що не планує військових дій проти України

Лукашенко перепросив Зеленського за різкі висловлювання та заявив, що не планує військових дій проти України

21:10 15.06.2026
Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

Новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення російської воєнної машини – Власюк

22:00 12.06.2026
Норвегія з 1 липня підвищує митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

Норвегія з 1 липня підвищує митні збори на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

20:33 11.06.2026
Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії

Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії

12:19 09.06.2026
Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

Фон дер Ляєн сьогодні оголосить 21-й пакет санкцій для РФ

10:44 09.06.2026
Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

Україна очікує більш рішучих дій з боку ЄС щодо російського тіньового флоту – радник президента

18:58 06.06.2026
Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

04:00 05.06.2026
Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та нові санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму PURL – Зеленський

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА

У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Голова Нацполіції: Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами задля змін за стандартами ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА