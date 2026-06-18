Більш ніж 500 білоруських підприємств виконують оборонні закази або допомагають обходити санкції для виробництв Росії – BelPol

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Понад 500 підприємств зараз працюють на території Білорусі і роблять великий список військової продукції для Росії та мілітаризуються за її рахунок, повідомив представник організації BelPol Володимир Жигарь.

"Деякі підприємства просто зводяться з нуля у чистому полі, але все вироблене зрештою отримує Росія і йде на війну", – підкреслив він під час "круглого столу" на тему "Мілітаризація Білорусі: виклики регіональної безпеки та потенційні загрози для України" в четвер у Києві.

За словами Жигаря, на території Білорусі створюється інфраструктура військового призначення, яка не потрібна для держави, якщо вона не готується до війни у короткостроковій перспективі.

Він зазначив, що проведення таких зустрічей дуже важливо "щоб Україна розуміла, що відбувається всередині Білорусі, та ми разом знайшли механізми протидії".