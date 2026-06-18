Інтерфакс-Україна
Події
15:31 18.06.2026

Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму PURL – Зеленський

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Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму PURL – Зеленський

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 вже до кінця поточного року, а також готує новий пакет допомоги і внесок до програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером щодо підтримки захисту України.

"Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму PURL. Також проговорили графік постачань винищувачів F-16. Перші надходження будуть уже цього року. Саме така допомога із захистом неба зараз найбільше потрібна", – написав Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Бельгії, в Телеграм.

Він також поінформував прем’єр-міністра про зустрічі та домовленості на саміті "великої сімки" (G7), який пройшов 15-17 червня у Франції, а також про дипломатичні контакти для завершення війни. "Дійсно важливо, щоб тиск на агресора і далі посилювався. Також обговорили євроінтеграцію України", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Бельгія ухвалила рішення передати Збройним силам України більше літаків-винищувачів F-16, ніж обіцяла раніше. "Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", – заявив міністр оборони Бельгії перед початком міністерської зустрічі НАТО у четвер.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну у 2025-26 роках лише чотири несправні літаки в якості донорів запчастин.

Також міністр повідомив про плани передати Україні з часом всі F-16, які у повітряних силах Бельгії є зараз на озброєнні (понад 40), після отримання нових F-35.

Теги: #допомога #бельгія #purl

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