Інтерфакс-Україна
Події
15:28 18.06.2026

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

2 хв читати
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який під час перебування у російському полоні добровільно співпрацював з представниками окупаційної адміністрації та брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

В повідомленні на сайті ДБР в четвер зазначається, що після потрапляння у полон у 2022 році підозрюваний утримувався в одній з колоній на тимчасово окупованій території Донецької області, яка функціонувала на території колишньої Калінінської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

За інформацією відомства, чоловік встановив лояльні стосунки з адміністрацією установи та отримав від окупантів привілейоване становище серед інших бранців.

В ДБР наголошують, що підозрюваний фактично виконував вказівки представників окупаційної адміністрації та брав участь у систематичному психологічному й фізичному тиску на українських військовополонених.

"Зокрема, він змушував співвітчизників годинами перебувати на морозі без належного одягу, примушував їх виконувати виснажливі фізичні вправи, бив полонених, а також повідомляв адміністрації колонії про тих, хто відмовлявся виконувати нав’язані окупантами правила. Після таких повідомлень до полонених застосовувалися додаткові покарання та насильство", – йдеться в повідомленні.

В Бюро уточнюють, що в 2025 році він був повернутий в Україні під час чергового обміну.

"Підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, й свідчення звільнених з полону українських військовослужбовців, які перебували разом із підозрюваним у місці незаконного утримання та були повернуті в Україну під час обмінів полоненими", – зауважують в ДБР.

У відомстві наголошують, що показання військовослужбовців підтверджують факти співпраці підозрюваного з окупаційною адміністрацією та його участь у знущаннях з земляків.

"Було призначено низку експертиз, які підтвердили факти катувань та моральні страждання українських бійців", – уточнюється в повідомленні.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 431 КК України – насильство над військовополоненими та жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Теги: #колаборант #полонений #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 17.06.2026
Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

10:12 17.06.2026
Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

18:11 16.06.2026
ДБР затримало дев'ятьох учасників групи, що незаконно утримувала та катувала чоловіків в РТЦК на Одещині

ДБР затримало дев'ятьох учасників групи, що незаконно утримувала та катувала чоловіків в РТЦК на Одещині

10:49 16.06.2026
Розпочато розслідування обставин смерті 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

Розпочато розслідування обставин смерті 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК та СП на Закарпатті

15:34 15.06.2026
До суду скеровано справу прикордонника, який разом із братом за 20 тис організував виїзд за кордон 76 чоловік

До суду скеровано справу прикордонника, який разом із братом за 20 тис організував виїзд за кордон 76 чоловік

16:49 12.06.2026
Посадовця РТЦК на Тернопільщині затримано на хабарі – ДБР

Посадовця РТЦК на Тернопільщині затримано на хабарі – ДБР

14:33 11.06.2026
СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

СБУ: на Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих у звітах

12:23 09.06.2026
ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

16:27 08.06.2026
ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

ДБР відкрило провадження через оприлюднене відео можливого знущання над працівником ТЦК в Одеському СІЗО

11:25 08.06.2026
Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

Затримано військового медика, що викрав та продав 16 дронів свого підрозділу, – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА

У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Голова Нацполіції: Ми готові до активної роботи з європейськими партнерами задля змін за стандартами ЄС

В Україну повернули тіла 522 загиблих українців

УПЦ (МП) оскаржила рішення Київської облради щодо діяльності церкви – адвокат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА