ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який під час перебування у російському полоні добровільно співпрацював з представниками окупаційної адміністрації та брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

В повідомленні на сайті ДБР в четвер зазначається, що після потрапляння у полон у 2022 році підозрюваний утримувався в одній з колоній на тимчасово окупованій території Донецької області, яка функціонувала на території колишньої Калінінської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

За інформацією відомства, чоловік встановив лояльні стосунки з адміністрацією установи та отримав від окупантів привілейоване становище серед інших бранців.

В ДБР наголошують, що підозрюваний фактично виконував вказівки представників окупаційної адміністрації та брав участь у систематичному психологічному й фізичному тиску на українських військовополонених.

"Зокрема, він змушував співвітчизників годинами перебувати на морозі без належного одягу, примушував їх виконувати виснажливі фізичні вправи, бив полонених, а також повідомляв адміністрації колонії про тих, хто відмовлявся виконувати нав’язані окупантами правила. Після таких повідомлень до полонених застосовувалися додаткові покарання та насильство", – йдеться в повідомленні.

В Бюро уточнюють, що в 2025 році він був повернутий в Україні під час чергового обміну.

"Підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, й свідчення звільнених з полону українських військовослужбовців, які перебували разом із підозрюваним у місці незаконного утримання та були повернуті в Україну під час обмінів полоненими", – зауважують в ДБР.

У відомстві наголошують, що показання військовослужбовців підтверджують факти співпраці підозрюваного з окупаційною адміністрацією та його участь у знущаннях з земляків.

"Було призначено низку експертиз, які підтвердили факти катувань та моральні страждання українських бійців", – уточнюється в повідомленні.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 431 КК України – насильство над військовополоненими та жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.