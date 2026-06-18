Інтерфакс-Україна
Події
15:15 18.06.2026

Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА

1 хв читати
Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА
Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок обстрілів міста Дніпро російськими окупантами в четвер вранці сягнула 11, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 11 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Дев’ятеро людей госпіталізовані. Решта – на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа в Телеграм.

Нової інформації щодо кількості загиблих очільник обладміністрації не повідомив.

Раніше він повідомляв про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих, восьмеро з яких були доправлені до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство.

Теги: #дніпро #поранені #авіаудар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 18.06.2026
Росіяни вранці вдарили по Сумах, загинув цивільний чоловік – ОВА

Росіяни вранці вдарили по Сумах, загинув цивільний чоловік – ОВА

13:01 18.06.2026
Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

Удари по Дніпру забрали життя чоловіка, ще 9 поранених – ОВА

12:04 18.06.2026
Окупанти завдали ударів по Дніпру, пошкоджено підприємство, поранено 4 людей

Окупанти завдали ударів по Дніпру, пошкоджено підприємство, поранено 4 людей

11:18 18.06.2026
СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала дані про оборонні підприємства Дніпра

СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала дані про оборонні підприємства Дніпра

09:52 17.06.2026
"Укрзалізниця" призначає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом

"Укрзалізниця" призначає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом

10:18 15.06.2026
Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

08:48 15.06.2026
Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА

Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА

10:52 14.06.2026
ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

16:06 13.06.2026
Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА

Окупанти скинули 3 бомби на Слов'янськ, у місті 6 постраждалих, серед них дитина – ОВА

22:07 04.06.2026
Один із найбільших розподільчих центрів компанії АТБ у Дніпрі виведено з ладу

Один із найбільших розподільчих центрів компанії АТБ у Дніпрі виведено з ладу

ВАЖЛИВЕ

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Майже половина компаній ЄБА не планують залучати іноземних працівників - опитування

У Гуті Пеняцькій завершили пошукові роботи, знайдена братська могила – ЗМІ

Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

Більш ніж 500 білоруських підприємств виконують оборонні закази або допомагають обходити санкції для виробництв Росії – BelPol

Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму PURL – Зеленський

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА