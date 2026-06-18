Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА

Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок обстрілів міста Дніпро російськими окупантами в четвер вранці сягнула 11, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вже 11 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Дев’ятеро людей госпіталізовані. Решта – на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа в Телеграм.

Нової інформації щодо кількості загиблих очільник обладміністрації не повідомив.

Раніше він повідомляв про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих, восьмеро з яких були доправлені до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство.