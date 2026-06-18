Інтерфакс-Україна
Події
15:11 18.06.2026

У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

1 хв читати
У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

У десятках департаментів Франції оголошено підвищений рівень небезпеки через надзвичайно спекотну погоду, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на місцеві метеорологічні служби.

У 29 з них запроваджено "помаранчевий" – передостанній за шкалою – рівень, ще в 38 – "жовтий".

У низці міст внесли зміни до розкладу занять у школах. У деяких закладах Парижа та Тулузи скасовують заняття у другій половині дня. У Міністерстві освіти зазначили, що поки що інформації про перенесення іспитів немає, але якщо такі заходи буде вжито, то учнів поінформують заздалегідь.

У французькій обсерваторії AirParif попередили, що протягом четверга та п’ятниці якість повітря в паризькому регіоні буде поганою.

Спекотна погода негативно позначилася й на роботі залізничного транспорту. У компанії SNCF повідомили, що буде скорочено кількість рейсів поїздів, зокрема в центральній і південній частинах країни. Загалом уже скасували близько 70 поїздів, які мали вирушити в період з четверга до понеділка.

За даними французьких синоптиків, пік спеки очікується наприкінці вихідних, температура повітря може піднятися вище 40°С.

Теги: #спека #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:53 17.06.2026
Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

Зеленський провів координаційну розмову з Трампом і Макроном, під час якої підсумували перемовини на саміті G7

11:21 17.06.2026
Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції оголосили про запуск грантової програми Brave France із спільним бюджетом EUR20 млн

Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції оголосили про запуск грантової програми Brave France із спільним бюджетом EUR20 млн

11:09 16.06.2026
Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні

Зеленський вже зустрівся з Макроном на полях G7 у Франції, заплановано зустрічі зі Стармером, Мерцом і Карні

12:40 15.06.2026
Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

Трамп пригрозив Макрону ввести 100% мита на вина з Франції

17:14 11.06.2026
Зустріч глав Міноборони України і Франції: В пріоритеті - закупівля радарів і ракет Aster-30

Зустріч глав Міноборони України і Франції: В пріоритеті - закупівля радарів і ракет Aster-30

01:11 07.06.2026
Зеленський сьогодні зустрінеться з Мерцом, Макроном та Стармером – ЗМІ

Зеленський сьогодні зустрінеться з Мерцом, Макроном та Стармером – ЗМІ

02:29 05.06.2026
Качка у Парижі провів низку зустрічей на полях міністерської зустрічі Ради ОЕСР: у фокусі – реформи та євроінтеграція

Качка у Парижі провів низку зустрічей на полях міністерської зустрічі Ради ОЕСР: у фокусі – реформи та євроінтеграція

22:31 02.06.2026
Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

Зеленський може відвідати саміт G7 у Франції наприкінці червня – ЗМІ

12:00 02.06.2026
Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

Затриманий Францією танкер Tagor прибув до берегів Бретані

14:53 31.05.2026
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

ВАЖЛИВЕ

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Зеленський візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном – ЗМІ

Обговорили із Рютте PURL, реалізацію домовленостей G7 та ліцензії США на виробництво ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Рютте: Одного дня Путіну доведеться вирішувати щодо мирних перегорів з Україною

Більш ніж 500 білоруських підприємств виконують оборонні закази або допомагають обходити санкції для виробництв Росії – BelPol

Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму PURL – Зеленський

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

Поранених у Дніпрі вже 11, 9 з них ушпиталені – ОВА

У Кропивницькому запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Українці мають сильніший емоційний зв'язок з батьківщиною, ніж жителі ЄС, – соцопитування

Україна з 22 червня переходить на застосування NCTS Фаза 6, ДМС попереджає про тимчасове закриття системи

Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

Рада розблокувала рішення про спрямування 1,56 трлн грн додвитрат з держбюджету-2026 на оборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА