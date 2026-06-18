У Франції через спеку скасовують заняття в школах і призупиняють залізничне сполучення

У десятках департаментів Франції оголошено підвищений рівень небезпеки через надзвичайно спекотну погоду, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на місцеві метеорологічні служби.

У 29 з них запроваджено "помаранчевий" – передостанній за шкалою – рівень, ще в 38 – "жовтий".

У низці міст внесли зміни до розкладу занять у школах. У деяких закладах Парижа та Тулузи скасовують заняття у другій половині дня. У Міністерстві освіти зазначили, що поки що інформації про перенесення іспитів немає, але якщо такі заходи буде вжито, то учнів поінформують заздалегідь.

У французькій обсерваторії AirParif попередили, що протягом четверга та п’ятниці якість повітря в паризькому регіоні буде поганою.

Спекотна погода негативно позначилася й на роботі залізничного транспорту. У компанії SNCF повідомили, що буде скорочено кількість рейсів поїздів, зокрема в центральній і південній частинах країни. Загалом уже скасували близько 70 поїздів, які мали вирушити в період з четверга до понеділка.

За даними французьких синоптиків, пік спеки очікується наприкінці вихідних, температура повітря може піднятися вище 40°С.